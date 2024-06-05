Никита Курбанов отреагировал на победу ЦСКА в чемпионате России

Тяжёлый форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Напомним, в финальной серии ЦСКА одолел УНИКС из Казани со счётом 4-1.

«Здорово, что мы за такой короткий срок смогли сделать то, что раньше нам не удавалось на протяжении года. Изменения помогли клубу.

В четвёртом матче мы были расслаблены, УНИКС наказали нас за это. Здорово, что мы отреагировали. Понимали, что нас ждёт тяжелейший матч, но мы знали, что нам по силам выиграть.

Конечно, приятнее побеждать при своих болельщиках. Но так сложилось, мы всё равно привезём кубок в Москву. Самое главное, что мы чемпионы», — сказал Курбанов в послематчевом интервью.

Ранее о победе ЦСКА высказался главный тренер Андреас Пистиолис.