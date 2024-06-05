Определилась тройка призёров Единой лиги ВТБ

По итогам сегодняшней игры в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом победу со счётом 66:55 одержали армейцы.

Таким образом, первое место в турнире Единой лиги ВТБ занял ЦСКА, второе — УНИКС и третье — «Зенит». Для ЦСКА эта победа стала первой за три года. Московский клуб в последний раз побеждал в финальной серии в сезоне-2020/2021.

Наиболее результативным игроком московского клуба стал Антон Астапкович. В ходе игры он набрал 12 очков, сделал пять подборов, две передачи, а также совершил четыре потери. На площадке он провёл 23 минуты и 23 секунды.

«Зенит», в свою очередь, завоевал бронзовые медали в серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Петербургский клуб одержал победу в четвёртой игре со счётом 88:77 и выиграл серию — 3-1.