Владимир Гомельский обратился к Андреасу Пистиолису в связи с победой ЦСКА в финале ЕЛ

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский выразил благодарность главному тренеру московского ЦСКА Андреасу Пистиолису в связи с победой армейцев в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Особая благодарность главному тренеру Пистиолису, который за такой короткий промежуток времени навёл порядок в команде, изменил акценты в позиционном нападении. И, конечно, остаётся только восхищаться той агрессивностью, жёсткостью и умом, с которыми армейцы играли в финальной серии», — сказал Гомельский в видеообращении в своём телеграмм-канале.

Напомним, пятая игра в рамках финальной серии между командами завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию — 4-1.