Владимир Гомельский высоко оценил выступление Никиты Курбанова в финальной серии с УНИКСом

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высоко оценил выступление форварда ЦСКА Никиты Курбанова в финальной серии игр Единой лиги с казанским УНИКСом.

«Мне бы хотелось поблагодарить Никиту Курбанова в первую очередь, который не просто старался. Он пахал в защите все пять матчей против УНИКСа. У него получалось», — сказал Гомельский в видеообращении в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 5 июня, состоялся пятый, последний матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию — 4-1. Наиболее результативным игроком московского клуба стал Антон Астапкович. В ходе игры он набрал 12 очков, сделал пять подборов, две передачи, а также совершил четыре потери. На площадке он провёл 23 минуты и 23 секунды.