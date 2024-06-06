«В этом матче всё решали нервы и настрой». Гомельский — о 5-й встрече между ЦСКА и УНИКСом

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал пятую встречу между московским ЦСКА и казанским УНИКСом в рамках плей-офф финальной серии Единой лиги ВТБ.

«В этом матче всё решали нервы, мотивация, настрой и старания. Армейцы в первой половине матча старались, конечно, но в счёте повести не могли. Однако начиная с первой секунды третьей четверти ЦСКА показал характер. И семиминутный отрезок третьей четверти ЦСКА выиграл со счётом 17:2. И некого выделить, поскольку старались все. И результат пусть скромный, всего 66 очков за игру. Но вклад в этот результат вносили все», — сказал Гомельский в видеообращении в своём телеграмм-канале.

Вчера, 5 июня, состоялся пятый, последний матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами Единой лиги.