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Никола Топич получил частичный разрыв передней крестообразной связки колена

Никола Топич получил частичный разрыв передней крестообразной связки колена
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18-летний защитник «Црвены Звезда» серб Никола Топич получил частичный разрыв передней крестообразной связки колена. Об этом сообщает портал ESPN.

Согласно имеющейся информации, Топич вскоре отправится из Италии в США, где будет проходить медицинский осмотр врачами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После этого будет вынесено решение о проведении возможной операции и дальнейшем восстановлении здоровья.

Помимо этого, менеджер Николы Мишко Ражнатович заявил, что травма не является особо серьёзной и сам Топич находится в хорошей форме.

Напомним, Никола Топич выставил свою кандидатуру на драфт НБА — 2024. По мнению ряда экспертов, Никола является одним из главных претендентов на место в топ-10 драфта НБА.

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