«Начало новой эпохи». Потанин прокомментировал победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин дал комментарий по поводу победы ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Вчера, 5 июня, состоялся пятый, последний матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами Единой лиги.

«Я поздравляю ЦСКА с долгожданным чемпионством! Последние годы армейцы шли к тому, чтобы вернуть себе Кубок Белова, и вот трофей вновь возвращается в Москву. Решающие матчи сезона показали, что клуб полностью заслуживает быть чемпионом, это была яркая и уверенная игра в исполнении команды на протяжении всего плей-офф.

Надеюсь, это достижение станет началом новой эпохи побед легендарного клуба», — приводит слова Потанина ТАСС.