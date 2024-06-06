Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Начало новой эпохи». Потанин прокомментировал победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ

«Начало новой эпохи». Потанин прокомментировал победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин дал комментарий по поводу победы ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Вчера, 5 июня, состоялся пятый, последний матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами Единой лиги.

«Я поздравляю ЦСКА с долгожданным чемпионством! Последние годы армейцы шли к тому, чтобы вернуть себе Кубок Белова, и вот трофей вновь возвращается в Москву. Решающие матчи сезона показали, что клуб полностью заслуживает быть чемпионом, это была яркая и уверенная игра в исполнении команды на протяжении всего плей-офф.

Надеюсь, это достижение станет началом новой эпохи побед легендарного клуба», — приводит слова Потанина ТАСС.

Материалы по теме
«В этом матче всё решали нервы и настрой». Гомельский — о 5-й встрече между ЦСКА и УНИКСом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android