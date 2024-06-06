«Будем молиться». Холидэй рассказал, как «Бостон» планирует остановить Дончича и Ирвинга

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй ответил на вопрос репортёра о том, как их команда планирует остановить звёздный дуэт «Даллас Маверикс» из Луки Дончича и Кайри Ирвинга в финальной серии НБА.

«Будем молиться», — приводит слова Холидэя Sports Illustrated.

«Маверикс» в финале Западной конференции переиграли «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1. По итогам серии Лука Дончич был признан MVP финала Западной конференции. 25-летний баскетболист «Далласа» становился самым результативным игроком в четырёх из пяти матчей с «Миннесотой».

«Бостон», в свою очередь в четырёх играх расправился с «Индианой Пэйсерс». В нынешнем плей-офф «Селтикс» проиграли только два матча. Первая игра серии пройдёт 9 июня на домашней арене «Бостона».

Джру Холидэй в раздевалке «Милуоки», будучи игроком «Бостона»: