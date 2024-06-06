Президент УНИКСа: против ЦСКА тренеру надо было разыграть русских

Президент УНИКСа Евгений Богачëв высказался о причинах поражения от ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ в пяти матчах (1-4).

«Свою роль сыграли травмы. В прошлом сезоне нам повезло, что все игроки были здоровы, в этот раз ситуация была хуже. Мы собрали неплохую команду, но ей не хватило сил. У нас была очень короткая скамейка.

Тренеру надо было разыграть русских, а он каждый день ждал, что вернëтся Бако. У него был надрыв мышцы, и врачи давали две-три недели на восстановление. Он уже тренировался, бегал, но врачи всë никак не разрешали ему выйти на площадку. С Бако у нас была бы совсем другая ситуация. Он бы прикрывал Димитриевича и давал тому побольше бросать», – приводит слова Богачëва «Спорт Бизнес Online».

5 июня московский ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ победил на выезде казанский УНИКС со счётом 66-55 и завершил в свою пользу серию (4-1), выиграв чемпионское звание. Ранее армейцы одержали победы в трёх первых матчах — 96:95, 94:83 и 80:72, четвёртая игра, проходившая в Москве, осталась за УНИКСом — 96:80.