Фото: Пеп Гвардиола встретился с тренером «Бостона» Джо Маззуллой перед финалом НБА

Тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола встретился с наставником «Бостон Селтикс» Джо Маззуллой за день до начала первого матча финальной серии НБА. Напомним, «кельты» столкнутся в финале с «Даллас Маверикс». Специалисты замечены на арене команды из штата Массачусетс.

Фото: Из личного архива Мори Хершгордона

Ранее Маззулла заявлял, что Гвардиола является тем, кто его вдохновляет на работу.

«Я глубоко изучаю «Манчестер Сити». Пристально слежу за Гвардиолой. Я думаю, что он является лучшим тренером мира, в независимости от вида спорта. Его работа сильно повлияла на меня», — заявлял Маззулла в феврале нынешнего года.

Первая игра финала состоится в ночь с 6 на 7 июня в 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.