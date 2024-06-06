Ирвинг — о Леброне: я тоже по нему скучаю, наши взаимоотношения улучшились

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о своём отношении к этапу своей карьеры в «Кливленд Кавальерс», а именно к сезонам, где он играл вместе с форвардом Леброном Джеймсом. Напомним, вчера было опубликовано заявление Леброна, в котором баскетболист сказал, что Кайри является самым талантливым игроком в истории, и зол, что больше не играет с ним вместе.

«Я благодарен ему за эти слова. Сейчас мы уже в разных командах и на разных этапах жизни. Мы повзрослели и смогли понять, какие же великие вещи мы смогли с ним достичь вместе.

Были некоторые вещи, которые стали преградой в нашем партнёрстве, когда я был моложе. Сейчас я могу прямо заявлять, что чувствую, а наши с ним взаимоотношения улучшились.

Я тоже по нему скучаю. Врываться внутрь и иметь возможность отдать передачу такому атлетичному игроку, как он. Мы уважаем друг друга. Наши стили лидерства отлично сочетались друг с другом. Я многому научился тогда и буду благодарен за это время всю мою жизнь», — заявил Ирвинг на пресс-конференции.

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