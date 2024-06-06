Экс-игрок НБА Фрай: если бы Бронни объединился с Вембаньямой — это было бы идеально

Чемпион НБА 2016 года Ченнинг Фрай высказался по поводу того, какая команда была бы идеальна для начала карьеры Бронни Джеймса, сына форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в НБА.

«Если бы это был мой сын, я бы хотел, чтобы он отправился в «Сан-Антонио». При условии, если бы я был очень знаменитым отцом, как Леброн. Во-первых, в «Спёрс» шикарная система, во-вторых, это не мегаполис, где он будет испытывать огромное давление, в-третьих, у него был бы шанс стать партнёром по команде с будущим лицом лиги Виктором Вембаньямой.

Я бы хотел, чтобы их партнёрство продолжалось не год или два, а 10-15 лет. Вембаньяма — тот, рядом с которым хочется находиться», — заявил Фрай на шоу Дэна Патрика.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков