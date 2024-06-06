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Журналист Маккой: Дончич будет признан лучшим игроком мира, если выиграет титул

Журналист Маккой: Дончич будет признан лучшим игроком мира, если выиграет титул
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Спортивный обозреватель канала Fox Sports 1 Лешон Маккой сказал, какого статуса достигнет разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, если выиграет титул в нынешнем сезоне. Напомним, техасский коллектив в финале столкнётся с «Бостон Селтикс».

«В любом виде спорта для того, чтобы признать кого-то лучшим, нужно иметь резюме из наград. У Луки уже есть пять попаданий в символические сборные по итогам сезона. А что если к этому прибавится титул?

Вспомним Йокича, он выигрывал MVP, но многие обвиняли его в том, что он просто набирал статистику, но лучшим его не признавали до тех пор, пока не выиграл чемпионство. Лука и так уже в топ-5 игроков НБА прямо сейчас, он был третьим в голосовании за MVP.

Перстень утвердит его в статусе лучшего игрока лиги», — заявил Маккой на шоу Speak.

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