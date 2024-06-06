Баскетболист Джастин Роберсон покинул «Самару» по истечении контракта, сообщает пресс-служба клуба. Американец провёл в клубе один сезон.

Роберсон присоединился к поволжской команде летом прошлого сезона. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером команды, набирая в среднем 12,6 очка, 3,0 подбора, 3,7 передачи и 1,5 перехвата.

«Яркий и взрывной, способный взять на себя бросок в самый ответственный момент матча, Роберсон стал одним из главных любимцев самарских болельщиков. Мы благодарим Джастина за время, проведённое в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 «Самара» смогла выйти в четвертьфинал, где столкнулась с УНИКСом, которому уступила в трёх играх.