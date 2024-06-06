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Роберт Орри: контракты в НБА по $ 60 млн в год? За это придётся заплатить фанатам

Роберт Орри: контракты в НБА по $ 60 млн в год? За это придётся заплатить фанатам
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Семикратный чемпион НБА Роберт Орри прокомментировал тренд на повышение зарплат в НБА. Для примера разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил $ 55 млн в нынешнем сезоне.

«Да, цифры становятся сумасшедшими. Нет, я рад за ребят, что они получат такие деньги. Но вот что я думаю — за это придётся заплатить фанатам, потому что билеты на матчи дорожают и будут дорожать. То же касается цен на еду и напитки. Скоро это всё будет многим не по карману.

Я надеюсь, что лига расширится и деньги чуть-чуть распределятся. Но в любом случае зарплаты достигнут нереальных цифр в скором времени. Уже очень скоро ветераны лиги, как Леброн Джеймс, смогут получить очень большие контракты. А про молодых игроков, которые смогут получить несколько таких вариантов, даже и говорить не нужно. Хотел бы я быть на 20 лет помоложе», — заявил Орри на шоу Дэна Патрика.

Крупнейший разгром в истории НБА

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