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Кидд назвал условие, которое позволит Дончичу стать величайшим игроком «Далласа» в истории

Кидд назвал условие, которое позволит Дончичу стать величайшим игроком «Далласа» в истории
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд ответил на вопрос, станет ли разыгрывающий Лука Дончич величайшим игроком в истории команды, если выиграет титул в финале с «Бостон Селтикс».

«Да, у него будет весомый аргумент, чтобы называться им.

Если бы я играл в нынешнем «Далласе», кто из тройки защитников выходил бы со скамейки? Точно я. Но неважно кто начинает игру, мы бы втроём с Дончичем и Ирвингом закрывали бы концовки.

В финале нам важно сохранить то, что мы научились делать. Мы продолжим улучшать нашу защиту. В начале сезона мы часто обсуждали нападение, а затем сделали манёвр в сторону обороны, что отозвалось во всех игроках. Даже Кайри и Дончич защищаются на высоком уровне, именно поэтому мы и вышли в финал», — заявил Кидд на шоу NBA Today.

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