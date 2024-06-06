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Кайри Ирвинг: без «Бостона» меня бы не было здесь, я благодарен за этот этап

Кайри Ирвинг: без «Бостона» меня бы не было здесь, я благодарен за этот этап
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Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал, как на его карьеру повлиял этап выступлений за «Бостон Селтикс». Напомним, баскетболист играл за «кельтов» с 2017 по 2019 год. Именно с «Бостоном» Кайри придётся столкнуться в грядущем финале НБА.

«Теперь я вспоминаю об этом этапе следующим образом: меня бы не было здесь, если бы не «Бостон», буквально и фигурально выражаясь. Потому что без того, что я там прошёл, я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Ну а ещё мои родители познакомились в университете Бостона, так что меня буквально бы не было сейчас без этого города.

Я рад, что имел честь выступать за «Селтикс». Были взлёты и падения, но я принял своё прошлое. Это и является важнейшей частью жизни, принимать то, что произошло. Прощать людей, прощать самого себя. Не обвинять всех вокруг», — заявил Ирвинг в интервью Малике Эндрюс на телеканале ESPN.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах

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