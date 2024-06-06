Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Беленицкий: первое место регулярки и серебро чемпионата — хороший итог

Беленицкий: первое место регулярки и серебро чемпионата — хороший итог
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок УНИКСа Михаил Беленицкий обратился к болельщикам казанского клуба и подвёл итоги сезона. Напомним, клуб из Татарстана не смог отстоять своё чемпионство 2023 года и уступил в финальной серии ЦСКА (1-4).

«Вот и подошёл к концу этот долгий и непростой сезон! Да, хоть он и не стал «золотым», но первое место регулярки и серебряные медали чемпионата – на мой взгляд, очень хороший итог. Команда боролась и выкладывалась полностью для достижения этого результата.

Считаю, ничего бы не было без наших болельщиков! Вы болели за нас, несмотря ни на что, сопровождали на выездных матчах, где зачастую поддерживали громче, чем местные фанаты – соперника.

Хочу сказать всем огромное спасибо! Дальше – больше!» — приводит слова Беленицкого пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Президент УНИКСа: против ЦСКА тренеру надо было разыграть русских
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android