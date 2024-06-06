Беленицкий: первое место регулярки и серебро чемпионата — хороший итог

Игрок УНИКСа Михаил Беленицкий обратился к болельщикам казанского клуба и подвёл итоги сезона. Напомним, клуб из Татарстана не смог отстоять своё чемпионство 2023 года и уступил в финальной серии ЦСКА (1-4).

«Вот и подошёл к концу этот долгий и непростой сезон! Да, хоть он и не стал «золотым», но первое место регулярки и серебряные медали чемпионата – на мой взгляд, очень хороший итог. Команда боролась и выкладывалась полностью для достижения этого результата.

Считаю, ничего бы не было без наших болельщиков! Вы болели за нас, несмотря ни на что, сопровождали на выездных матчах, где зачастую поддерживали громче, чем местные фанаты – соперника.

Хочу сказать всем огромное спасибо! Дальше – больше!» — приводит слова Беленицкого пресс-служба клуба.