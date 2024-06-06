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Сборная Испании по баскетболу объявила состав на Олимпиаду в Париже

Сборная Испании по баскетболу назвала предварительную заявку из 16 человек для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как информирует пресс-служба испанской команды, в список вошли следующие игроки: Альберто Абальде, Руди Фернандес, Серхио Льюль (все — «Реал» Мадрид), Алекс Абринес, Дарио Брисуэла, Вилли Эрнангомес, Джо Парра (все — «Барселона»), Санти Альдама («Мемфис Гриззлиз»), Лоренцо Браун («Маккаби» Тель-Авив"), Альберто Диаз, Янкубу Сима (все — «Уникаха»), Серхи Гарсия («Бреоган»), Усман Гаруба («Голден Стэйт Уорриорз»), Фран Герра, Эдгар Вицедо (все — «Тенерифе»), Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос»), Хаби Лопес-Аростеги, Хайме Прадилья, Хосеп Пуэрто (все — «Валенсия»), Хуан Нуньес («Ратиофарм» Ульм), Микель Сальво («Гран-Канария»), Санти Юста («Сарагоса»).

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.