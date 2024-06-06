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Войнаровски: «Лейкерс» предложат контракт тренеру из студенческого баскетбола

Войнаровски: «Лейкерс» предложат контракт тренеру из студенческого баскетбола
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«Лос-Анджелес Лейкерс» готовит предложение главному тренеру «Коннектикута» и чемпиону NCAA двух предыдущих сезонов Дэну Хёрли, сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. «Лейкерс» подготавливают долгосрочный контракт с серьёзной зарплатой, чтобы переманить специалиста из престижного колледжа.

«Лейкерс» провели предварительные переговоры с Хёрли, и стороны планируют активизировать процесс в ближайшие дни. Хёрли был в авангарде поиска «Лейкерс» с самого начала процесса, даже несмотря на то что «Лос-Анджелес» провёл комплексную работу, проводя собеседования с другими кандидатами.

Роб Пелинка и Джинни Басс хотят официально обсудить с Хёрли своё видение того, как его доминирующий стиль, построенный на тактическом мастерстве и развитии игроков, будет сочетаться с известным брендом», — написал Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter).

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