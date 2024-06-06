Егор Дёмин: мой будущий тренер в своё время развивал Девина Букера

Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, как принималось решение перейти из мадридского «Реала» в Университет Бригама Янга (BYU Cougars).

«Как принималось решение? На самом деле, максимально сложно. Мы были словно на качелях — то настраивались принять одну сторону, то другую. Непростой момент ещё заключался в том, что не могли поймать одну волну. Решали всей семьёй. Были разные мнения, которые периодически менялись местами.

Мы пообщались с тренером команды Кевином Янгом. Всё проанализировали, ещё раз поговорили с тренером, генеральным менеджером, другими сотрудниками и поняли, что это самый оптимальный вариант. Янг имеет огромный опыт в плане концепции НБА – провёл в ней восемь последних лет. Насколько мне известно, он принимал самое активное участие в развитии одной из суперзвёзд «Финикса» Девина Букера. И этот тренер прекрасно знает, чему нужно научить для того, чтобы игрок попал в НБА.

Само место, где располагается университет, спокойное. Что является немаловажным фактом для родителей. Юта — тихий штат, у мормонов много правил, которые являются гарантией безопасности. Мне постоянно говорят: в Юте делать нечего, никаких занятий, кроме баскетбола. Но это как раз то, что мне и нужно. Большой плюс для меня и родителей — нет отвлекающих факторов и внешних влияний. Люди здесь – огромные фанаты баскетбола. Арена рассчитана почти на 20 тысяч человек и забита на каждом матче», — приводит слова Дёмина РФБ.