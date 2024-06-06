Игрок УНИКСа Зайцев: год был непростой, но мы всегда поддерживали друг друга

Игрок УНИКСа Вячеслав Зайцев высказался о минувшем сезоне Единой лиги, а также поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, казанский клуб уступил в финале ЦСКА со счётом 1-4.

«Благодарю всех за это время, проведённое вместе! Год был непростой, но мы всегда поддерживали друг друга и сохраняли прекрасную атмосферу. В завершившемся сезоне УНИКС вновь сотворил историю, завоевав первое место в регулярном чемпионате. К сожалению, нам немного не хватило удачи в финальной серии плей-офф.

Спасибо руководству и спонсорам клуба, а также моим партнерам по команде! Выражаю огромную благодарность нашим болельщикам, которые оказывали нам невероятную поддержку! Мы это высоко ценим. Болельщики УНИКСа, вы – лучшие!».