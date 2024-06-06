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Ненад Димитриевич высказался после поражения УНИКСа в финале Единой лиги от ЦСКА

Ненад Димитриевич высказался после поражения УНИКСа в финале Единой лиги от ЦСКА
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Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал поражение команды в финале Единой лиги ВТБ. Финальная серия завершилась вчера, 5 июня, в Казани. ЦСКА одержал четвёртую победу (66:55 (4-1 в серии)) и завоевал чемпионство.

Единая лига ВТБ . Финал
05 июня 2024, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
55 : 66
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 18, Димитриевич - 9, Найт - 8, Д. Кулагин - 6, Грин - 5, Лабери - 4, Беленицкий - 3, Воронцевич - 2, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Астапкович - 12, Джекири - 11, Тримбл - 10, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 7, Уэйр - 6, Ухов - 5, Курбанов - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Руженцев, Хэнлан

«УНИКС закончил сезон не так, как планировал, поэтому нам всем немного грустно. Мы приложили максимум усилий для защиты чемпионского титула, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Горячо благодарим наших преданных болельщиков за поддержку на протяжении всего года», — приводит слова Димитриевича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, для ЦСКА победа стала 11-й в истории. Последний раз красно-синие побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.

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