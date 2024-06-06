Ненад Димитриевич высказался после поражения УНИКСа в финале Единой лиги от ЦСКА

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал поражение команды в финале Единой лиги ВТБ. Финальная серия завершилась вчера, 5 июня, в Казани. ЦСКА одержал четвёртую победу (66:55 (4-1 в серии)) и завоевал чемпионство.

«УНИКС закончил сезон не так, как планировал, поэтому нам всем немного грустно. Мы приложили максимум усилий для защиты чемпионского титула, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Горячо благодарим наших преданных болельщиков за поддержку на протяжении всего года», — приводит слова Димитриевича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, для ЦСКА победа стала 11-й в истории. Последний раз красно-синие побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.