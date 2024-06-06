Экс-игрок НБА Делонте Уэст вновь арестован

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэст арестован по обвинению в нарушении условий освобождения. Кроме того, Уэст оказал сопротивление при аресте, что теперь также вменяется ему в вину. Об этом информирует TMZ.

После завершения карьеры Делонте не раз оказывался в криминальных сводках. Осенью 2022 года Уэсту были предъявлены обвинения по четырём пунктам: незаконное проникновение в автомобиль, взлом автомобиля, попытка скрыться от правоохранительных органов и пьянство в общественном месте.

Делонте был выбран в первом раунде драфта НБА 2004 года и за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации играл за такие команды, как «Бостон Селтикс», «Сиэтл Суперсоникс», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс».