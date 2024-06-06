Легендарный игрок НБА Майкл Джордан открыл новую штаб-квартиру для своей команды 23XI Racing, выступающей в NASCAR. Соответствующее видео появилось в социальных сетях гоночного коллектива. Новая штаб-квартира получила название Airspeed. Она базируется в Северной Каролине (США).

Команда Майкла Джордана в NASCAR открыла новую штаб-квартиру:

Отмечается, что на площади 114 000 квадратных футов располагаются тренажёрный зал, сауна, а также вещи, которые напоминают о былых заслугах Джордана как баскетболиста, в частности кроссовки Jordans.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».