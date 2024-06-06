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Рэпер Дрейк выбрал победителя в финале НБА «Даллас» — «Бостон», сделав ставку $ 500 000

Рэпер Дрейк выбрал победителя в финале НБА «Даллас» — «Бостон», сделав ставку $ 500 000
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Канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал ставку на предстоящий финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в рамках которого сыграют «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Дрейк поставил $ 500 000 на победу «Далласа». Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Даллас», потому что я техасец», — написал Дрейк.

В случае победы музыкальный исполнитель получит $ 1 375 000.

Первый матч финальной серии НБА состоится ранним утром 7 июня. Начало встречи запланировано на 3:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Бостоне».

Ранее защитник «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал, как на его карьеру повлиял этап выступлений за «Бостон».

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