Рэпер Дрейк выбрал победителя в финале НБА «Даллас» — «Бостон», сделав ставку $ 500 000

Канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал ставку на предстоящий финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в рамках которого сыграют «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Дрейк поставил $ 500 000 на победу «Далласа». Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.
«Даллас», потому что я техасец», — написал Дрейк.
В случае победы музыкальный исполнитель получит $ 1 375 000.
Первый матч финальной серии НБА состоится ранним утром 7 июня. Начало встречи запланировано на 3:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Бостоне».
Ранее защитник «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал, как на его карьеру повлиял этап выступлений за «Бостон».
У Дончича забрали пиво после выхода «Далласа» в финал НБА: