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«Это уже история». Скип Бэйлесс поддел Леброна Джеймса

«Это уже история». Скип Бэйлесс поддел Леброна Джеймса
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Известный телеведущий и обозреватель НБА Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в очередной раз поддел лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Лос-Анджелес, 2 часа ночи, и я уже на ногах, занимаюсь на беговой дорожке, готовлюсь к шоу Undisputed. Я знаю, что Леброн уже в лаборатории, нужно не отставать! Да, Леброн, мы знаем, что ты продолжаешь публиковать посты, чтобы, по сути, лишь сказать: «Не забывайте обо мне». Мы и не забываем. Но при этом мы не забываем, что Леброн, который выигрывал титулы – это уже история», — написал Бэйлесс.

Ранее разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал об отношении к этапу своей карьеры в «Кливленд Кавальерс», а именно к сезонам, где он играл вместе с Леброном.

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