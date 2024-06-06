Россиянин Егор Дёмин высказался о предстоящих занятиях с тренерами «Майами» и «Лейкерс»

Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, как будет готовиться к предстоящему сезону в NCAA. Напомним, игрок принял решение перейти из мадридского «Реала» в Университет Бригама Янга (BYU Cougars). В настоящий момент Егор уже находится в США.

«Летом должны пройти индивидуальные занятия над моим броском с одним из тренеров «Майами». В данный момент он по какой-то причине улетел во Флориду, и в дальнейшем будем решать: либо он сможет приехать на пару дней, либо сам отправлюсь в Майами.

Также предстоит работа с несколькими тренерами, которые достаточно известны в Америке. Например, Зак Гонсалес. Если не ошибаюсь, в позапрошлом сезоне он был тренером по индивидуальной подготовке в «Лейкерс». Есть тренер Джареда Маккейна из «Дьюка». Тренерский состав очень серьёзный. Не сомневаюсь, что всё это поможет мне как можно лучше подготовиться к своему дебютному сезону в NCAA», — приводит слова Дёмина РФБ.

Ранее Егор ответил на вопрос, как принималось решение перейти в NCAA.

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