Джейсон Кидд высказался о решении «Далласа» обменять Кристапса Порзингиса в 2022-м

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о работе с центровым Кристапсом Порзингисом, который покинул команду в 2022 году в результате обмена. В настоящий момент Кристапс выступает за «Бостон Селтикс», с которым «Даллас» сыграет в финале НБА нынешнего сезона.

«Как вы знаете, в баскетбольном бизнесе происходят обмены. На их основании нам дают оценку, работает это или нет. Это просто часть бизнеса. Мне действительно нравилось работать с ним. Он был великолепен на паркете, великолепен вне его. Делал всё, о чём мы просили. Возможно, всё дело в здоровье. Любой тренер хочет, чтобы все были готовы на 100% в любое время. Это баскетбольный бизнес», — сказал Кидд во время пресс-конференции.

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса: