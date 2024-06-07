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Североамериканский букмекер назвал фаворита на MVP финала НБА

Североамериканский букмекер назвал фаворита на MVP финала НБА
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Букмекерская компания Bovada обновила коэффициенты на шансы игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завоевать награду MVP финала в нынешнем сезоне. Главным претендентом на звание самого ценного игрока финала, по версии Bovada, является лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум. Напомним, в финале НБА «Бостон» сыграет с «Даллас Маверикс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с главными претендентами на награду.

Главные претенденты на MVP финала НБА сезона-2023/2024:

1. Джейсон Тейтум («Бостон»).
2. Лука Дончич («Даллас»).
3. Джейлен Браун («Бостон»).
4. Кайри Ирвинг («Даллас»).
5. Кристапс Порзингис («Бостон»).
6. Деррик Уайт («Бостон»).
7. Джру Холидэй («Бостон»).
8. Пи Джей Вашингтон («Даллас»).
9. Дэниел Гэффорд («Даллас»).
10. Дерек Лайвли «Даллас»).
11. Эл Хорфорд («Бостон»).
12. Деррик Джонс («Бостон»).

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