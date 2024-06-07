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Пол Пирс предположил, когда Леброн завершит карьеру

Пол Пирс предположил, когда Леброн завершит карьеру
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру по окончании следующего сезона НБА.

«Мне кажется, следующий сезон будет для Леброна последним. Он будет наслаждаться этим временем, которое проведёт вместе с сыном. У него будет возможность быть с ним каждый день. Он будет играть с улыбкой на лице, несмотря на то что «Лейкерс» не будут претендовать на чемпионство», — сказал Пирс в эфире Undisputed.

Ранее известный телеведущий и обозреватель НБА Скип Бэйлесс в очередной раз поддел Джеймса, заявив, что «Леброн, который выигрывал титулы – это уже история».

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