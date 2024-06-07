Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн призвал «Лейкерс» принимать решение по тренеру, основываясь на мнении Дэвиса

Леброн призвал «Лейкерс» принимать решение по тренеру, основываясь на мнении Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал руководителей «озёрников» принимать решение по поводу нового главного тренера, основываясь на мнении звёздного форварда Энтони Дэвиса.

«Я могу остаться здесь ещё на год, я могу пробыть здесь два года, вы должны принять решение, основанное на мнении Энтони Дэвиса, на том, что нужно «Лейкерс» на следующее десятилетие, а не только на том, что нужно мне», — приводит слова Джеймса Sports Illustrated.

Напомним, в последний раз Леброн выходил на площадку 30 апреля. Тогда «Лейкерс» проводили пятую игру с «Денвер Наггетс» в рамках первого раунда плей-офф НБА. Игра завершилась со счётом 108:106 в пользу «Наггетс».

Материалы по теме
Пол Пирс предположил, когда Леброн завершит карьеру

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android