Леброн призвал «Лейкерс» принимать решение по тренеру, основываясь на мнении Дэвиса

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал руководителей «озёрников» принимать решение по поводу нового главного тренера, основываясь на мнении звёздного форварда Энтони Дэвиса.

«Я могу остаться здесь ещё на год, я могу пробыть здесь два года, вы должны принять решение, основанное на мнении Энтони Дэвиса, на том, что нужно «Лейкерс» на следующее десятилетие, а не только на том, что нужно мне», — приводит слова Джеймса Sports Illustrated.

Напомним, в последний раз Леброн выходил на площадку 30 апреля. Тогда «Лейкерс» проводили пятую игру с «Денвер Наггетс» в рамках первого раунда плей-офф НБА. Игра завершилась со счётом 108:106 в пользу «Наггетс».

Материалы по теме Пол Пирс предположил, когда Леброн завершит карьеру

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения: