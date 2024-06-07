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Гомельский дал прогноз на то, с каким счётом закончится серия «Даллас» — «Бостон»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал прогноз на предстоящую финальную серию НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».

«4:2 «Бостон», — написал на своём сайте Гомельский.

Напомним, первая игра серии состоится уже сегодня, 7 июня, в 3:30 по московскому времени.

«Маверикс» в финале Западной конференции переиграли «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1. По итогам серии Лука Дончич был признан MVP финала Западной конференции. 25-летний баскетболист «Далласа» становился самым результативным игроком в четырёх из пяти матчей с «Миннесотой».

«Бостон», в свою очередь в четырёх играх расправился с «Индианой Пэйсерс». В нынешнем плей-офф «Селтикс» проиграли только два матча. Первая игра серии пройдёт 9 июня на домашней арене «Бостона».