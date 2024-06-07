Джейлен Браун совершил красивый данк после сольного прохода в финале плей-офф НБА
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Сегодня, 7 июня, в Бостоне состоялся первый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 105:102. Второй матч серии состоится 10 июня в Бостоне.
НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис
Защитник «Бостона» Джейлен Браун сделал красивый данк после сольного прохода. На пути к кольцу 27-летний баскетболист обвёл разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича.
В этом мачте Браун отметился 22 набранными очками, шестью подборами и двум результативными передачами. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Дончич. На его счету 30 очков, 10 подборов и одна передача.
По итогам полуфинальной серии «Бостона» с «Индианой Пэйсерс» Браун был признан MVP Восточной конференции.
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