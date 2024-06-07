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Джейлен Браун совершил красивый данк после сольного прохода в финале плей-офф НБА

Сегодня, 7 июня, в Бостоне состоялся первый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 105:102. Второй матч серии состоится 10 июня в Бостоне.

Защитник «Бостона» Джейлен Браун сделал красивый данк после сольного прохода. На пути к кольцу 27-летний баскетболист обвёл разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича.

В этом мачте Браун отметился 22 набранными очками, шестью подборами и двум результативными передачами. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Дончич. На его счету 30 очков, 10 подборов и одна передача.

По итогам полуфинальной серии «Бостона» с «Индианой Пэйсерс» Браун был признан MVP Восточной конференции.