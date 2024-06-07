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«Бостон» обыграл «Даллас» в финале НБА, Сперцян интересен клубам Серии А. Главное к утру

«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» (107:89) в первом матче финальной серии плей-офф НБА, к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну есть интерес со стороны четырёх клубов Серии А, стала известна главная трансферная цель «Барселоны» на 2025 год. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».