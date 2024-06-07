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7 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Ролан Гаррос, результаты НБА

«Бостон» обыграл «Даллас» в финале НБА, Сперцян интересен клубам Серии А. Главное к утру
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«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» (107:89) в первом матче финальной серии плей-офф НБА, к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну есть интерес со стороны четырёх клубов Серии А, стала известна главная трансферная цель «Барселоны» на 2025 год. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Бостон» обыграл «Даллас» в первом матче финальной серии плей-офф НБА. У Дончича 30 очков.
  2. Четыре клуба Серии А заинтересованы в подписании Сперцяна — Tuttomercatoweb.
  3. В «Барселоне» обозначили главную трансферную цель клуба на 2025 год.
  4. Стало известно имя лучшего опорного полузащитника по версии FourFourTwo.
  5. Черчесов рассказал о своих задачах на посту главного тренера сборной Казахстана.
  6. Стало известно, на какой срок будет рассчитан новый контракт Симоне Индзаги с «Интером».
  7. Отсутствие Грилиша в заявке на Евро-2024 шокировало игроков сборной Англии — The Telegraph.
  8. Во Франции назвали переход Сафонова в «ПСЖ» рискованной имиджевой историей для клуба.
  9. Мирра Андреева назвала причины поражения от Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос».
  10. Стала известна сумма компенсации для тен Хага в случае его увольнения из «Юнайтед».
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