«Бостон» обыграл «Даллас» в финале НБА, Сперцян интересен клубам Серии А. Главное к утру
«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» (107:89) в первом матче финальной серии плей-офф НБА, к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну есть интерес со стороны четырёх клубов Серии А, стала известна главная трансферная цель «Барселоны» на 2025 год. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Бостон» обыграл «Даллас» в первом матче финальной серии плей-офф НБА. У Дончича 30 очков.
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