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Лука Дончич повторил историческое достижение Тима Данкана в НБА

Лука Дончич повторил историческое достижение Тима Данкана в НБА
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал первым игроком после Тима Данкана (1999), который оформил дабл-дабл с 30 очками в своём дебютном матче в финале НБА. Об этом информирует ESPN US.

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Напомним, в финале НБА нынешнего сезона «Даллас» встречается с «Бостон Селтикс». Первый матч, проходивший в Бостоне, завершился со счётом 107:89 в пользу «Селтикс». Самым результативным игроком встречи стал Лука. В его активе 30 очков, 10 подборов и одна результативная передача. В составе «Бостона» лучшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Джейлен Браун (22 очка, шесть подборов и две результативные передачи).

Следующий матч состоится 10 июня также в Бостоне.

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