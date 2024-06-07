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Названы шансы «Бостона» на победу в финале НБА после первой игры с «Далласом»

Названы шансы «Бостона» на победу в финале НБА после первой игры с «Далласом»
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Сервис StatMuse поделился статистическими данными относительно шансов команд на победу в финалах НБА после первых матчей. Как информирует источник, победитель первой игры финала выигрывал титул в 70% случаев. Кроме того, когда победу в первом матче одерживают хозяева площадки, вероятность, что титул возьмут именно они, возрастает до 79%.

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Напомним, в финале НБА нынешнего сезона встречаются «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Первый матч, проходивший в Бостоне, завершился со счётом 107:89 в пользу «Селтикс». Самым результативным игроком этой игры стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 30 очков, а также совершивший 10 подборов и отдавший одну результативную передачу. В составе «Бостона» лучшую результативность показал атакующий защитник Джейлен Браун (22 очка, шесть подборов и две результативные передачи).

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