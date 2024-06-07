Названы шансы «Бостона» на победу в финале НБА после первой игры с «Далласом»

Сервис StatMuse поделился статистическими данными относительно шансов команд на победу в финалах НБА после первых матчей. Как информирует источник, победитель первой игры финала выигрывал титул в 70% случаев. Кроме того, когда победу в первом матче одерживают хозяева площадки, вероятность, что титул возьмут именно они, возрастает до 79%.

Напомним, в финале НБА нынешнего сезона встречаются «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Первый матч, проходивший в Бостоне, завершился со счётом 107:89 в пользу «Селтикс». Самым результативным игроком этой игры стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 30 очков, а также совершивший 10 подборов и отдавший одну результативную передачу. В составе «Бостона» лучшую результативность показал атакующий защитник Джейлен Браун (22 очка, шесть подборов и две результативные передачи).

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