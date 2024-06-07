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«Парма» усилила состав россиянином из чемпионата Словении

«Парма» усилила состав россиянином из чемпионата Словении
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24-летний тяжёлый форвард Александр Шашков перешёл в «Парму». Об этом информирует пресс-служба пермского клуба. Стороны заключили соглашение сроком на три года. Контракт вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

В минувшем сезоне Александр представлял словенскую команду «Цедевита Олимпия», вместе с которой стал чемпионом страны. В среднем за матч Шашков набирал 5,6 очка и совершал 3,7 подбора.

Ранее входил в молодёжную систему ЦСКА. Кроме того, принимал участие в тренировочном процессе основного состава красно-синих и дебютировал в главной команде в январе 2021 года в матче с саратовским «Автодором». В том же году помог молодёжке ЦСКА завоевать чемпионство в Единой молодёжной лиге ВТБ.

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Источник: Тимофей Якушин перейдёт из МБА в «Парму»

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