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«Даже наши белые парни его опекали». Джру Холидэй — о Дончиче

«Даже наши белые парни его опекали». Джру Холидэй — о Дончиче
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй высказался о первом матче финальной серии НБА с «Даллас Маверикс». «Бостон» победил со счётом 107:89. Холидэй коснулся игры его команды в защите против лидера «Далласа» Луки Дончича.

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

«Даже наши белые парни его опекали. Надеюсь, у нас дальше будет получаться», — сказал Холидэй на пресс-конференции.

Напомним, Дончич стал самым результативным игроком первого матча с «Бостоном». Словенец набрал 30 очков, а также совершил 10 подборов и отдал одну результативную передачу. В составе «Бостона» чаще всего кольцо соперников поражал Джейлен Браун. На его счету 22 очка, шесть подборов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дончич повторил историческое достижение Тима Данкана в НБА.

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