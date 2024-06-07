«Даже наши белые парни его опекали». Джру Холидэй — о Дончиче

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй высказался о первом матче финальной серии НБА с «Даллас Маверикс». «Бостон» победил со счётом 107:89. Холидэй коснулся игры его команды в защите против лидера «Далласа» Луки Дончича.

«Даже наши белые парни его опекали. Надеюсь, у нас дальше будет получаться», — сказал Холидэй на пресс-конференции.

Напомним, Дончич стал самым результативным игроком первого матча с «Бостоном». Словенец набрал 30 очков, а также совершил 10 подборов и отдал одну результативную передачу. В составе «Бостона» чаще всего кольцо соперников поражал Джейлен Браун. На его счету 22 очка, шесть подборов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дончич повторил историческое достижение Тима Данкана в НБА.

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