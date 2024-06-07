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Серб Никола Ребич покинул «Самару»

Серб Никола Ребич покинул «Самару»
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29-летний сербский защитник Никола Ребич покинул «Самару» по истечении срока действия контракта. Об этом информирует пресс-служба команды.

«Мы благодарим Николу за время, проведённое в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении самарцев.

Ребич перешёл в «Самару» летом прошлого года. В 43 матчах Единой лиги Никола в среднем набирал 8,5 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.

В минувшем сезоне Единой лиги «Самара» смогла выйти в четвертьфинал, где встречалась с казанским УНИКСом. В этой серии самарцы уступили в трёх матчах.

Ранее сообщалось, что «Самару» по истечении контракта покинул американский разыгрывающий Джастин Роберсон.

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