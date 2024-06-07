Джейлен Браун на примере игрока «Далласа» объяснил, почему «Бостон» должен играть лучше

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун оценил выступление словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в первом матче финальной серии между их командами. Игра проходила в Бостоне и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 107:89.

«У Луки Дончича в статистике по-прежнему было 30-10, так что нам нужно работать ещё лучше», — сказал Браун на пресс-конференции.

Напомним, Дончич стал самым результативным игроком первого финального матча в составе обеих команд. Словенец набрал 30 очков, а также совершил 10 подборов и отдал одну результативную передачу. В составе «Селтикс» лучшую результативность показал Браун (22 очка, шесть подборов и две результативные передачи).

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе: