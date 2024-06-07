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Джейлен Браун на примере игрока «Далласа» объяснил, почему «Бостон» должен играть лучше

Джейлен Браун на примере игрока «Далласа» объяснил, почему «Бостон» должен играть лучше
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Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун оценил выступление словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в первом матче финальной серии между их командами. Игра проходила в Бостоне и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 107:89.

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

«У Луки Дончича в статистике по-прежнему было 30-10, так что нам нужно работать ещё лучше», — сказал Браун на пресс-конференции.

Напомним, Дончич стал самым результативным игроком первого финального матча в составе обеих команд. Словенец набрал 30 очков, а также совершил 10 подборов и отдал одну результативную передачу. В составе «Селтикс» лучшую результативность показал Браун (22 очка, шесть подборов и две результативные передачи).

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