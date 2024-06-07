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Назван следующий карьерный шаг лучшего бомбардира Евролиги Майка Джеймса

Назван следующий карьерный шаг лучшего бомбардира Евролиги Майка Джеймса
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Американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс подпишет новый контракт с командой сроком на три года. Об этом информирует издание BebBasket. По сведениям источника, Джеймс по новому контракту сможет заработать € 9 млн.

Напомним, Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона Евролиги. В среднем за матч Майк набирал 17,9 очка, реализуя 37,2% трёхочковых бросков, а также совершал 4,1 подбора и отдавал 5,1 передачи. Кроме того, в минувшем сезоне Джеймс стал лучшим бомбардиром Евролиги.

В «Монако» Джеймс выступает с 2021 года. В настоящий момент разыгрывающему 33 года.

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Ранее Джеймс ответил на вопрос о преимуществах Евролиги перед НБА.

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