Дончич повторил статистическую линейку, которую до него демонстрировал О’Нил

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и прославленный центровой Шакил О’Нил являются последними двумя игроками НБА, которые набирали 30+ очков и 10+ подборов в первой игре финала. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.

Напомним, в финале Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона «Маверикс» встречаются с клубом «Бостон Селтикс». Первый матч, проходивший в Бостоне, завершился со счётом 107:89 в пользу «Селтикс». Дончич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Словенец набрал 30 очков, совершил 10 подборов и отдал одну результативную передачу.

Следующий матч состоится 10 июня. Игра пройдёт также в Бостоне.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: