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Дончич повторил статистическую линейку, которую до него демонстрировал О’Нил

Дончич повторил статистическую линейку, которую до него демонстрировал О’Нил
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и прославленный центровой Шакил О’Нил являются последними двумя игроками НБА, которые набирали 30+ очков и 10+ подборов в первой игре финала. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Напомним, в финале Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона «Маверикс» встречаются с клубом «Бостон Селтикс». Первый матч, проходивший в Бостоне, завершился со счётом 107:89 в пользу «Селтикс». Дончич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Словенец набрал 30 очков, совершил 10 подборов и отдал одну результативную передачу.

Следующий матч состоится 10 июня. Игра пройдёт также в Бостоне.

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