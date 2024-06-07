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«Нижний Новгород» объявил об уходе восьми игроков

«Нижний Новгород» объявил об уходе восьми игроков
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«Нижний Новгород» покинули сразу восемь баскетболистов. Как информирует пресс-служба команды, у всех игроков подошли к концу действовавшие контракты. Речь идёт о следующих баскетболистах: Кендалл Смит, Алекса Новакович, Владимир Ивлев, Кейси Шеперд, Антон Понкрашов, Ефим Воронцов, Иван Стребков и Филипп Гафуров.

Фото: https://vk.com/nnbasket

«От всей души желаем парням удачи на дальнейшем пути. Хотя, возможно, с кем-то из них мы ещё встретимся в ближайшем будущем», — говорится в сообщении «Нижнего Новгорода».

Ранее стало известно, что в «Нижний Новгород» перешёл российский тяжёлый форвард серебряный медалист Олимпийских игр 2020 года в баскетболе «3х3» Илья Карпенков, который в прошлом сезоне выступал за подмосковные «Химки».

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