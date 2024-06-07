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Лука Дончич обновил собственный антирекорд сезона по количеству передач

Лука Дончич обновил собственный антирекорд сезона по количеству передач
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич отметился лишь одной результативной передачей в первом матче финала с «Бостон Селтикс». Таким образом, словенец провёл первую игру в нынешнем сезоне, где набрал менее трёх ассистов.

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Напомним, Дончич стал самым результативным игроком первого матча с «Бостоном». Словенец набрал 30 очков, а также совершил 10 подборов. Этого выступления оказалось недостаточно для победы — «Селтикс» выиграли со счётом 107:89.

Следующая игра пройдёт в Бостоне в ночь с 9 на 10 июня в 3:30 мск.

В составе «Бостона» чаще всего кольцо соперников поражал Джейлен Браун. На его счету 22 очка, шесть подборов и две результативные передачи.

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