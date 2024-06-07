Лука Дончич обновил собственный антирекорд сезона по количеству передач

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич отметился лишь одной результативной передачей в первом матче финала с «Бостон Селтикс». Таким образом, словенец провёл первую игру в нынешнем сезоне, где набрал менее трёх ассистов.

Напомним, Дончич стал самым результативным игроком первого матча с «Бостоном». Словенец набрал 30 очков, а также совершил 10 подборов. Этого выступления оказалось недостаточно для победы — «Селтикс» выиграли со счётом 107:89.

Следующая игра пройдёт в Бостоне в ночь с 9 на 10 июня в 3:30 мск.

В составе «Бостона» чаще всего кольцо соперников поражал Джейлен Браун. На его счету 22 очка, шесть подборов и две результативные передачи.

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