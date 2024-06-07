«Бостон» продлил победную серию в играх против Кайри Ирвинга

«Бостон Селтикс» переиграл «Даллас Маверикс» со счётом 107:89. Таким образом, разыгрывающий техасской команды Кайри Ирвинг в 11-й раз подряд проиграл своей бывшей команде. Серия началась ещё со времён его выступления за «Бруклин Нетс».

Ирвинг выступал за «кельтов» с 2017 по 2019 год, запросив обмен из «Кливленд Кавальерс», где выиграл чемпионство в 2016 году. Спустя два года Кайри со скандалом покинул команду.

Во время финального матча болельщики «Бостона» активно освистывали Кайри с момента, как он вышел на паркет.

Следующая игра пройдёт в Бостоне в ночь с 9 на 10 июня в 3:30 мск.

Сервис StatMuse проинформировал, что победитель первой игры финала выигрывал титул в 70% случаев. Кроме того, когда победу в первом матче одерживают хозяева площадки, вероятность, что титул возьмут именно они, возрастает до 79%.