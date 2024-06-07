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«Бостон» продлил победную серию в играх против Кайри Ирвинга

«Бостон» продлил победную серию в играх против Кайри Ирвинга
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«Бостон Селтикс» переиграл «Даллас Маверикс» со счётом 107:89. Таким образом, разыгрывающий техасской команды Кайри Ирвинг в 11-й раз подряд проиграл своей бывшей команде. Серия началась ещё со времён его выступления за «Бруклин Нетс».

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Ирвинг выступал за «кельтов» с 2017 по 2019 год, запросив обмен из «Кливленд Кавальерс», где выиграл чемпионство в 2016 году. Спустя два года Кайри со скандалом покинул команду.

Во время финального матча болельщики «Бостона» активно освистывали Кайри с момента, как он вышел на паркет.

Следующая игра пройдёт в Бостоне в ночь с 9 на 10 июня в 3:30 мск.

Сервис StatMuse проинформировал, что победитель первой игры финала выигрывал титул в 70% случаев. Кроме того, когда победу в первом матче одерживают хозяева площадки, вероятность, что титул возьмут именно они, возрастает до 79%.

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