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21-очковое лидерство «Бостона» к перерыву — третье самое крупное в первых играх финала НБА

21-очковое лидерство «Бостона» к перерыву — третье самое крупное в первых играх финала НБА
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«Бостон Селтикс» в первом матче финала НБА к большому перерыву переигрывал «Даллас Маверикс» со счётом 63:42. Таким образом, 21-очковое преимущество «кельтов» стало третим по величине в истории первых игр финала НБА. Итоговый счёт матча — 107:89 в пользу «Селтикс».

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Наибольшее лидерство к перерыву в истории установил тоже «Бостон», но в 1985 году, в первой игре финальной серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Селтикс» после двух четвертей вёл со счётом 79:49. Тем не менее «Лейкерс» удалось выиграть серию со счётом 4-2.

Вторым в списке тоже идёт «Бостон» из финала 1960 года с «Сент-Луис Хокс». «Селтикс» в первом матче серии к перерыву вёл со счётом 76:51. Серия дошла до седьмой игры, где «кельты» смогли выиграть титул.

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