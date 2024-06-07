21-очковое лидерство «Бостона» к перерыву — третье самое крупное в первых играх финала НБА

«Бостон Селтикс» в первом матче финала НБА к большому перерыву переигрывал «Даллас Маверикс» со счётом 63:42. Таким образом, 21-очковое преимущество «кельтов» стало третим по величине в истории первых игр финала НБА. Итоговый счёт матча — 107:89 в пользу «Селтикс».

Наибольшее лидерство к перерыву в истории установил тоже «Бостон», но в 1985 году, в первой игре финальной серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Селтикс» после двух четвертей вёл со счётом 79:49. Тем не менее «Лейкерс» удалось выиграть серию со счётом 4-2.

Вторым в списке тоже идёт «Бостон» из финала 1960 года с «Сент-Луис Хокс». «Селтикс» в первом матче серии к перерыву вёл со счётом 76:51. Серия дошла до седьмой игры, где «кельты» смогли выиграть титул.