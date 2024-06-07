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Аарон Гордон набил татуировку в честь погибшего брата и экс-игрока «Зенита»

Аарон Гордон набил татуировку в честь погибшего брата и экс-игрока «Зенита»
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Чемпион НБА 2023 года в составе «Денвер Наггетс» Аарон Гордон сделал тату в честь брата Дрю, погибшего в автокатастрофе 31 мая в Портленде (штат Орегон).

Фото: Из личного архива

«Большой брат жив через меня», — написал Гордон в социальных сетях.

За время профессиональной карьеры Дрю играл за такие клубы, как «Партизан», «Динамо» (Сассари), «Филадельфия Сиксерс», «Локомотив-Кубань», «Будивельник», «Автодор» и многие другие. Дважды принимал участие в Матчах всех звёзд Единой лиги. Признавался MVP месяца в Единой лиге.

Среди индивидуальных наград у Гордона MVP месяца в Единой лиге ВТБ (февраль 2021 года), он также был участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2018, 2021). Гордон является обладателем Кубка Италии в 2014 году и серебряным призёром Суперкубка Украины — 2021.

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