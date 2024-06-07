Президент Единой Лиги Сергей Кущенко подвел итоги сезона 2023/24

Президент Единой лиги Сергей Кущенко высказался о минувшем сезоне турнира. Напомним, титул взял ЦСКА, обыграв в финале УНИКС со счётом 4-1.

«Сезон получился очень насыщенным, праздничным и юбилейным. Был феноменальный регулярный сезон с разделением на группы и неожиданными результатами. Плей‑офф в очередной раз показал, что это самая сложная и ответственная часть сезона, где выигрывать невероятно сложно. Для ЦСКА было очень важно вернуться на трон.

За последние три сезона в Единой лиге было три разных чемпиона. Не в этом ли баскетбольный кайф, о котором можно мечтать?», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

В минувшем сезоне чемпионство завоевал УНИКС, а в позапрошлом петербургский «Зенит».