Джейсон Тейтум повторил достижение Тима Данкана в первых играх финала

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун оформил три блок-шота и три перехвата в первой игре финальной серии НБА с «Даллас Маверикс». Таким образом, он стал первым игроком со времён Тима Данкана (2003), которому удавалось набрать три блока и три перехвата в первых играх финала.

Выступление Брауна помогло «Селтикс» переиграть «Даллас» со счётом 107:89. Сам Джейлен Браун отметился ещё и 22 очками, став лучшим снайпером команды в этом матче.

Следующая игра пройдёт в Бостоне в ночь с 9 на 10 июня в 3:30 мск.

Сервис StatMuse проинформировал, что победитель первой игры финала выигрывал титул в 70% случаев. Кроме того, когда победу в первом матче одерживают хозяева площадки, вероятность, что титул возьмут именно они, возрастает до 79%.

Изнурительная тренировка Джейлена Брауна